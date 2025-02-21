Samsun'da Kaçakçılığa Operasyon

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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım'da belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

İkametlerde arama yapan ekipler, 170 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 350 kilogram tütün ve 7 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü.