Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 21 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?