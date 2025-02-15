Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak cep telefonu bulunduğu belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada gümrük kaçağı 11 akıllı cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi, emniyete götürüldü.
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