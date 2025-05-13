Samsun\'da Kaçakçılık Operasyonu

Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 otomatik elektrikli sigara sarma makinesi, kompresör, 48 bin 500 dolu makaron, 24 bin 800 boş makaron, 14 bin 160 sigara sarma kağıdı, 40 paket sigara, 23 elektronik sigara, 25 kilogram tütün ile 1,5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı emniyete götürüldü.