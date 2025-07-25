Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 10 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 100 gümrük kaçağı elektronik sigara likiti ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
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