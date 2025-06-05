Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tekkeköy ilçesinde kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, 10 şişe 1 litrelik gümrük kaçağı alkollü içki ve 190 paket gümrük kaçağı sigarayı ele geçirdi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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