Samsun\'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

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SAMSUN, sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kentte sabahın erken saatlerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar ilerlemekte zorlandı. Yetkililer, sürücülere kış lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyarılarda bulunurken, belediye ekipleri ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber-Kamera: Gökçen ÖZEN-SAMSUN,