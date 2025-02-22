Samsun'da Kar Yağışına Dikkat

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Samsun Valisi Orhan Tavlı, kentte devam eden kar yağışıyla ilgili "dikkatli olunması" uyarısında bulundu.

Tavlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün Samsun için yaptığı sarı kodlu uyarının, pazar günü öğle saatlerine kadar devam edeceğini belirtti.

İl genelinde devam eden kar yağışının gelecek saatlerde kuvvetli olmasının beklendiğine işaret eden Tavlı, Valilik koordinesinde karla mücadele çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi, AFAD, DSİ ve Karayolları bölge müdürlükleri ile diğer kurumlar tarafından sahada aralıksız şekilde devam edildiğini bildirdi.

Vatandaşların şahsi olarak alacağı önlemlerin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Tavlı, şunları kaydetti:

"Bu nedenle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamanızı, araçlarınızda kış lastiği kullanmanızı ve ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih etmenizi istirham ediyorum. Ayrıca buzlanma ve don olaylarının yanında tipi ve yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olalım, riskli bölgelerden uzak duralım. Soğuk hava şartlarının etkisinin sürdüğü bu dönemde kalacak yeri olmayan hemşehrilerimizi 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz de barınmaları için uygun yerlere yerleştirelim. Beyaz bereket tüm güzelliğiyle Samsun'umuzu süslerken, ailelerimizle birlikte güzel anılar biriktirmeyi de ihmal etmeyelim."