HAYATINI KAYBETTİ
Samsun'un İlkadım ilçesinde kuaförde tıraş olduğu sırada ağabeyi Ahmet K. tarafından tabancayla başından vurulan Barış K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüphelinin ise yakalama çalışmaları sürdürülüyor.
Öte yandan Barış K.'nın 5, Ahmet K.'nın ise 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Kardeş Cinayeti - Son Dakika
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