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Samsun'da Karla Mücadele Başarılı

Samsun\'da Karla Mücadele Başarılı

Samsun'da kar nedeniyle kapanan 86 mahalle yolu açıldı, 800 personel ile mücadele sürüyor.

20.02.2025 19:19
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Samsun'da, kar nedeniyle kapanan 86 mahalle yolunun tekrar ulaşıma açıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 17 ilçede karla mücadele çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.

Kar yağışının devam ettiği kentte sabah saatlerinde kapanan 86 mahalle yolunun açılması için çalışma yapıldığı kaydedilen açıklamada, 800 personel ve 487 araçla yürütülen çalışmaların ardından yolların açıldığı vurgulandı.

Açıklamada, ekiplerin kar yağışının başladığı andan itibaren olumsuzluk yaşanmaması için ana arterlerde solüsyon ve tuzlama çalışması gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kar yağışının çileye dönüşmemesi adına ekiplerinin 24 saat sahada olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hemşerilerimizden de ricamız, kar lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarıdır. Toplu ulaşım araçlarımız hizmetlerindedir. Karın bereketini yaşamak ve tadını çıkabilmek adına hepimizin bu süreçte özverili olması gerekiyor. Biz de ekiplerimizle karla mücadele sürecini 17 ilçemizde titiz ve özverili şekilde yürütüyoruz. Biz çalışma yaparken kar da bir taraftan şiddetini artırarak devam ediyor. Biz sahada olmayı sürdürecek, insanımızın olumsuzluk yaşamaması adına çalışmaya devam edeceğiz."

Doğan, özellikle yüksek kesimdeki mahallelerde yaşayan ve yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye ulaşamayanların Büyükşehir Belediyesi ekipleri vasıtasıyla hastaneye ulaşımının sağlandığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Karla Mücadele Başarılı - Son Dakika

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