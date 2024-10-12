Samsun'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Kaza: 3 Yaralı

Samsun'da dolmuş ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, birinin durumu ağır.

12.10.2024 02:16
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Samsun'da dolmuş ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 55 D 1552 plakalı dolmuş ile 55 DB 215 plakalı hafif ticari araç, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Meskenler Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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