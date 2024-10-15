Samsun'da Kokarca Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da Kokarca Mücadelesi

Geniş Video İzle

Samsun'da mahalle sakinleri, kahverengi kokarca ile mücadele için 550 evi ilaçladı.

15.10.2024 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatandaşlar kokarcayla mücadele başlattı, 550 ev ilaçlandı

SAMSUN - Samsun'da mahalleli bir araya gelerek satın aldığı ilaçla kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele başlattı, 550 hane ilaçlandı.

Karadeniz Bölgesi'nde başta fındık olmak üzere diğer tarımsal ürünler içinde büyük tehdit oluşturan kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele başlatıldı.

Samsun'un Terme ilçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde de vatandaşlar bir araya gelerek zararlıya karşı mahallede bulunan evlerin tamamını ilaçladı.

Kazım Karabekir Paşa Köyü Derneği ve mahalle muhtarlığı öncülüğünde organize edilen ilaçlama çalışması kapsamında 21 tarım aracı üzerindeki atomizerlere 55 litre kimyasal ilaç karıştırılarak kırsal mahalledeki yaklaşık 550 hane ilaçlandı.

Toplu mücadele vurgusu

Kahverengi kokarca zararlısıyla el birliğiyle mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Muhtarı Hamit Çolak, "Bu yıl Karadeniz Bölgesi'ndeki tarımsal ürünlere ciddi zararlar veren ve kontrolsüzce üreyen kahverengi kokarca zararlısı gerekli tedbirler alınmadığı sürece büyük sorunlar oluşturmaya devam edecek. Mahallemizin rakımı dolayısıyla bölgemizde fındık hasadı döneminde görülmedi. Ancak son 1 aydır zararlı, mahallemizde üremeye başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün tavsiye ettiği kimyasal ilacı mahalle sakinlerimizden oluşan derneğimizle birlikte ortaklaşa para toplayarak temin ettik. Kazım Karabekir Paşa Mahallesi olarak kokarcayla mücadele noktasında başlangıcı yaptık. Bu zararlıdan kurtulmak için tüm Terme'nin, Samsun'un ve çevre illerin topluca ilaçlanması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Kokarcayla mücadele devam edecek

Dönemsel olarak süreklilik halinde ilaçlamanın devam edeceğini belirten Kazım Karabekir Paşa Köyü Derneği Başkanı İsmail Şahin, "Terme Kaymakamlığı ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan kokarcayla mücadele toplantısı sonrası dernek yönetimimizle toplantı yaparak mücadele kapsamında 50 bin TL bütçe hazırladık. İlaçlarımızı temin ettikten sonra vatandaşlarımızın desteğiyle mahallemizdeki evlerin, ahırların, camilerin, okulların tamamını ilaçladık. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün önerisi doğrultusunda kış döneminde de ilaçlama çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri de kahverengi kokarca zararlısına karşı ilaçlama çalışmasının nasıl yapılacağı hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Samsun, Güncel, Çevre, Yaşam, Terme, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Kokarca Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:20 Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıldı Kaptırdığı para öyle böyle değil Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıldı! Kaptırdığı para öyle böyle değil
10:15 Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek! Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi
09:55 Mehmet Şimşek’ten Enflasyon Açıklaması Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Açıklaması
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
15:56 İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor ’un elini sıkmadı İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor 'un elini sıkmadı
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:51 Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin
15:49 Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu
15:25 Bir zamanların vergi rekortmeni Hitit Seramik konkordato ilan etti Bir zamanların vergi rekortmeni Hitit Seramik konkordato ilan etti
15:24 Ünlü Oyuncu Halil Ergün, ’Güzel Aşklar Diyarı’ndan Ayrılıyor Ünlü Oyuncu Halil Ergün, 'Güzel Aşklar Diyarı'ndan Ayrılıyor
15:24 Galatasaray’dan kaçarak giden Zaha, yeni takımında kadro dışı kaldı Galatasaray'dan kaçarak giden Zaha, yeni takımında kadro dışı kaldı
15:06 Türkiye’nin Elite Model Yarışması’nda İkram Skandalı Türkiye'nin Elite Model Yarışması'nda İkram Skandalı
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kaymakamlara ders gibi sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler
15:01 Ünlü Radyo Sunucusu Jackie ’O’ Henderson, arkadaşları ile yatta eğlendiği sırada rüzgarın azizliğine uğradı Ünlü Radyo Sunucusu Jackie 'O' Henderson, arkadaşları ile yatta eğlendiği sırada rüzgarın azizliğine uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 10:51:56. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Kokarca Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.