Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda, biri iş yeri sahibi 5 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir kahvehaneye yaptıkları denetim sırasında 4 kişinin kumar oynadığını belirledi.
Emniyete götürülen 5 kişiden 4'üne toplamda 36 bin 988 lira ceza uygulanırken, iş yeri sahibi hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Kumar Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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