Samsun\'da Mobilya İmalathanesinde Yangın

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Kirazlık Mahallesi Sahil Caddesi 1035 Sokak'ta bulunan mobilya imalathanesinin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Büyüyen yangın, yanında bulunan başka mobilya imalathanesine de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hasar oluşan imalathanelerdeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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