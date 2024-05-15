Samsun'da müstehcen içerik paylaşan 5 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da müstehcen içerik paylaşan 5 zanlı gözaltına alındı

Samsun\'da müstehcen içerik paylaşan 5 zanlı gözaltına alındı

Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan müstehcen içerik paylaşan 5 zanlı gözaltına alındı. Sanal devriye ekipleri, sahte sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımları tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda ele geçirilen cep telefonları, tablet, harddisk ve CD'lere el konuldu. Gözaltına alınan zanlılar jandarmaya teslim edildi.

15.05.2024 19:57
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Samsun'da düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan müstehcen içerik paylaşan 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal devriye ekipleri, sahte sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen içerikli paylaşım yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Sanal devriye gerçekleştiren ekipler, hesapları kullandığı tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda bulunan 6 cep telefonu, tablet, 2 harddisk ile 5 CD'ye el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan B.Ö, D.A, M.İ, S.Ö. ve Y.A. jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA

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