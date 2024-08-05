Samsun'da Narkotik Denetimlerinde 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'da gerçekleştirilen narkotik denetimlerinde 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kıran ve Pazar mahallelerinde belirlenen adres ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 115 sentetik ecza, 18,86 sentetik uyuşturucu, 0,42 gram esrar, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile hassas terazi ele geçirildi.

Denetimlerde 5 şüpheli gözaltına alındı.