Samsun'da Narkotik Projeleri Tanıtıldı - Son Dakika
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Samsun'da Narkotik Projeleri Tanıtıldı

Samsun\'da Narkotik Projeleri Tanıtıldı

Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan toplantı ve ziyaretlerde, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ve Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) projeleri hakkında bilgi verildi. İlçelerde düzenlenen etkinliklerde vatandaşlara uygulamaların nasıl kullanılacağı anlatıldı ve broşürler dağıtıldı.

27.02.2024 13:10
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Samsun'da polis ekiplerince yapılan toplantı ve ziyaretlerde, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ve Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) projeleri anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Atakum ve Alaçam ilçelerinde düzenledikleri toplantılarda NARVAS ve UYUMA projelerini tanıttı.

İlçelerde 5 ayrı etkinlikte, uyuşturucu madde ticareti trafiğini gören vatandaşların emniyet ekiplerini "UYUMA" uygulaması üzerinden haberdar edilebileceği program vatandaşlara anlatıldı.

NARVAS ve UYUMA projeleri ile ilgili broşürleri de vatandaşlara dağıtan ekipler, "UYUMA" uygulamanın telefonlara indirilmesi ve kullanılması konusunda 952 kişiye detaylı bilgi verdi.

Kaynak: AA

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