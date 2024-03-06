Samsun\'da öğrenci servisi devrildi: Sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı

Logitech MX Brio: Yeni 4K Webcam İle Dijital İletişim Çağ Atlıyor

Logitech, yeni MX Brio ile webcam dünyasına yeni bir soluk getiriyor; bu 4K, AI destekli cihaz, hem profesyonelleri hem de ev kullanıcılarını hedef alıyor. Yüksek çözünürlüğü ve gelişmiş özellikleriyle MX Brio, dijital iletişimin geleceğini şekillendirebilir. İşte özellikleri ve fiyatı…