Samsun'un Vezirköprü ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı.
Esentepe Mahallesi'nde, Köprülüler Anadolu Lisesi'nin öğrencilerini taşıyan N.Ç. yönetimindeki 55 C 8564 plakalı servis minibüsü kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı. Yaralılar, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 18 öğrenci ile sürücü, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Vücudunda kırık tespit edilen 1 öğrencinin tedavisi ise sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da öğrenci servisi devrildi: Sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı - Son Dakika
Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılacak olan Işıklı Doğal Yaşam Parkı ve 3 bin kişilik Spor Salonu projelerinin temelini atan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 'Betondan uzak, yeşile kucak açan bir belediyeyiz. Betonlaşmanın önüne set gerdik, ranta izin vermiyoruz' dedi.
Logitech, yeni MX Brio ile webcam dünyasına yeni bir soluk getiriyor; bu 4K, AI destekli cihaz, hem profesyonelleri hem de ev kullanıcılarını hedef alıyor. Yüksek çözünürlüğü ve gelişmiş özellikleriyle MX Brio, dijital iletişimin geleceğini şekillendirebilir. İşte özellikleri ve fiyatı…
Keşir, İmamoğlu'nun kadın seçmenleri küçümseyen ve sınıflandıran açıklamalarını kınadı. Kadınların sınıflandırılmasının tarihe gömüldüğünü belirten Keşir, AK Parti'nin bu konuda önemli adımlar attığını vurguladı.
OnePlus, yeni amiral gemisi modeli OnePlus 13 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, Samsung'dan aşina olduğumuz dikey hizalanmış üçlü kamera kurulumunu kullanacak. Ayrıca cihaz, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisiyle gelecek ve ekim ayında tanıtılacak.
Nvidia, yapay zeka teknolojisiyle büyük bir ivme kazanırken, GeForce GTX 16 serisi grafik kartlarının üretimini sonlandırdı. GTX 16 serisi kartlar, mevcut stoklar tükenene kadar temin edilemeyecek. Nvidia artık odak noktasını sadece GeForce RTX serisine çeviriyor.
Kırşehir'de AFAD birimleri tarafından gerçekleştirilen deprem tatbikatı, öğrencilere afet farkındalık ve doğru davranışları öğretmek amacıyla yapılan eğitimlerin önemini bir kez daha gösterdi. Tatbikata AFAD, MEB AKUB, UMKE, İtfaiye müdürlüğü ve 112 ekipleri katıldı.
Osmaniye'de öğleden sonra başlayan ve yer yer etkisini artıran sağanak ve dolu, Bahçe, Kırmacılı ve Gökçedam köylerinde tarım arazilerini ve bahçeleri sular altında bıraktı. Yağışların gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'ndeki Felix Houphouet-Boigny Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, 'Netanyahu ve ekibinin zamanı dolmuş, dünyanın sabrı taşmıştır' dedi. Kurtulmuş, Gazze'deki katliamlara dikkat çekerek, uluslararası adaletin yerini bulmasını ve Netanyahu'nun cezalandırılmasını umduğunu belirtti. Ayrıca, gençlere adil bir dünya için hayal kurmaları çağrısında bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?