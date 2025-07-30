Samsun'da Orman Temizliği Yapıldı

SAMSUN Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon Kurulu'nun aldığı kararlar kapsamında il genelinde eş zamanlı temizlik çalışması yapıldı.

Samsun'da yangın riskinin yüksek olduğu ormanlık alanlar ile mesire yerleri ve yerleşim alanlarına yakın bölgelerde yanıcı madde temizliği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, Orman İşletme Müdürlükleri, AFAD İl Müdürlüğü, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri organizasyonunda tüm kamu kurumlarının katılımıyla bugün saat 14.00'de başlatılan temizlik çalışması 17 ilçede eş zamanlı gerçekleştirildi. Temizlik sonrası yaklaşık 100 kilogram çöp, plastik şişe, cam şişe, dal ve kuru ot gibi yanıcı olabilecek maddeler toplandı. Kent merkezindeki temizlik çalışması Atakum ilçesi Alanlı Ağaçlandırma Sahası'nda yapıldı. Etkinliğe Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş'un yanı sıra çok sayıda kurum müdürü katıldı.

Temizlik çalışması öncesi konuşan Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, "Şu anda tüm ülkemizi, tüm insanlarımızı üzen büyük yangınlar geçiriyoruz. Bu yangınlar, insandan kaynaklı yangınlar. Önleyebiliriz, engelleyebiliriz. Bunun için de toplum olarak bilinçlenmemiz lazım. Bu bilinci hep birlikte birbirimize aktaracağız. Bugün de ormanlarımızın örtü altı temizliğini yapacağız, mesire alanlarımızın temizliğini yapacağız. Çöplerimizi toplayacağız. Yangına sebebiyet verebilecek yanıcı maddeye de kolaylıkla tutuşabilecek maddeleri toplayıp bir farkındalık yaratacağız. Sayın Valimiz Orhan Tavlı'nın talimatları doğrultusunda şu anda Samsun'un tüm ilçelerinde bu faaliyet yapılıyor. Başta kaymakamlar olmak üzere orman şefliklerimiz, jandarmamız, emniyetimiz, diğer tüm kamu kurum kuruluşlarının desteğiyle bu faaliyeti yapıyoruz. Şu anda Samsun'un tüm ilçelerinde, merkezde dahil olmak üzere saat 2'de bu faaliyet başladı. Umuyorum ve diliyorum ki faydalı olur. Ormanlarımızı bir daha yangınlardan koruruz, bir daha yandırmayız inşallah diyorum" dedi.