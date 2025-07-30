Samsun'da Orman Yangını Uyarısı

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınları hakkında vatandaşlara uyarıda bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü koordinesinde orman yangınlarıyla mücadele kapsamında il genelinde bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, vatandaşların yoğun bulunduğu taksi durakları, kahvehaneler, çay ocakları, iş yerleri, park ve piknik alanlarında bilgilendirme gerçekleştirdi.

Vatandaşlar, orman yangınına neden olmamak için açık alanlarda ateş ve anız yakılmaması, ormanlık alanlarda sigara içilmemesi, piknik alanlarının temiz bırakılması, cam ve yanıcı atıkların doğaya atılmaması konularında uyarıldı.