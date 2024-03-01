Samsun\'da orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde orman personeline orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verildi.
Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen eğitimde, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Engin Keleş tarafından eğitime katılanlara teorik bilgiler aktarıldı.
Personellere, İş Güvenliği Uzmanı Mustafa Uğurlu tarafından bilgilerin de verdiği eğitimde, orman yangınlarıyla mücadelenin önemi anlatıldı.
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