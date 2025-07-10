Samsun\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Samsun'un İlkadım ve Kavak ilçelerinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, ruhsatsız silah kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekiplerin belirlenen adreslerde yaptığı aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 330 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 1 zanlı, emniyete götürüldü.