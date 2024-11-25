Samsun'un kıyı kesimlerinde sağanak yağış, iç kesimlerinde ise kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren Samsun'un kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağış, iç kesimlerde ise kuvvetli kar yağışının etkili olmasının beklendiği kaydedildi.
Kuvvetli yağışlarla birlikte kıyılarda sel, su baskın, yükseklerde ise ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Sağanak ve Kar Alarmı - Son Dakika
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