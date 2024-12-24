Samsun\'da Sahte Plaka Operasyonu

Samsun'un merkez Tekkeköy ilçesinde düzenlenen sahte plaka operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, sahte plaka basan ve Avrupa Press Plaka (APP) ticareti yaparak haksız kazanç sağlayanların tespit edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Tekkeköy'de belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, basılı 4 APP araç plakası ele geçirdi.
Operasyonda "resmi belgede sahtecilik" suçundan gözaltına alınan E.Ö. (31) ve S.A. (23) hakkında adli işlem başlatıldı.
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