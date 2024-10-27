Samsun'un Atakum ilçesinde bir şans oyunu oynatan işletmede hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde bir şans oyunu oynatan işletmede farklı tarihlerde 31 bin lira değerinde kazı kazan kartı çalındığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi tespit ederek belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan H.Ç. (34) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Şans Oyunu İşletmesinde Hırsızlık - Son Dakika
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