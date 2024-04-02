Samsun\'un Vezirköprü ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Nurtekin Karatay (33) yönetimindeki 55 PG 191 plakalı otomobil, Vezirköprü-Durağan kara yolu İncesu Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Şükrü Kartal (32), itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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