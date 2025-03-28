Samsun'da Sıfır Atık Etkinliği

Samsun'da 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki ramazan çadırı içerisine "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla çocuklar için etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikte, Sakarya İlköğretim Okulu öğrencileri tekstil atıklarının çöp olmadığını, geri kazandırılabildiğini, kullanmadıkları kıyafetlerinin yeniden kullanılması amacıyla paylaşılması gerektiğini öğrendi.

"Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla gerçekleştirilen programda, atık kumaşlardan bez çanta, çoraplardan kukla yapımı gibi atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca çevre temalı tiyatro gösterisi de sunuldu.

İlkadım ve Canik Belediyeleri tarafından da "Atma, Başkaları Giysin" temasıyla ücretsiz ikinci el kıyafet pazarı kuruldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından yürütülen "Atık 360 Geri Kazan & Dönüştür" projesi kapsamında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde de panel düzenlendi.

Sıfır Atık Projesi'nin, israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun en aza indirilmesi ve geri kazanımın sağlanması amacıyla yürütüldüğü belirtildi.

Öte yandan, Samsun'da kamu kurumlarının öncülüğünde 13 çevre projesinin hayata geçirildiği kaydedildi.