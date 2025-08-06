Samsun\'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Unkapanı Mahallesi'ne araçla gelen Serkan A. ve beraberindekiler henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarında oturan gruba pompalı tüfekle ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği Murat K. (21) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Murat K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.