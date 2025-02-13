Samsun'da Suç Örgütü Operasyonu: 29 Gözaltı

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Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sorusturma kapsamında, suç örgütü lideri Erdem G. ile silahlı organize suç örgütü üyesi 37 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Samsun, İstanbul, Amasya, Ankara ve Denizli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer 8 şüphelinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu belirlendi.

Operasyonda, çok sayıda silah ve nakit paraya el konuldu.