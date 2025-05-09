Samsun'da Tabancalı Saldırı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Tabancalı Saldırı: 3 Yaralı

Araç alım satımı yüzünden husumetli olduğu kişiyi, eşi ve oğlunu tabancayla yaraladı.

09.05.2025 08:39
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1) HUSUMETLİSİ İLE YANINDAKİ EŞİ VE OĞLUNU TABANCAYLA YARALADI; MOTOSİKLETLE KAÇTI

SAMSUN'un Atakum ilçesinde Feridun S. (34) araç alım satımı sebebiyle husumetli olduğu B.B.'yi (52), eşi S.B.'yi (54) ve oğulları Ö.F.B.'yi (29) evlerinin önünde tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı. Beraber geldiği eşi Merve S. (30) ile olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Feridun S. ile eşi Merve S. araç alım satımı sebebiyle husumetli olduğu B.B.'nin evine geldi. Feridun S., dairesinin kapının önünde tartıştığı B.B. ile yanında bulunan eşi S.B. ve oğlu Ö.F.B.'yi sol bacaklarından tabancayla yaraladı. Daha sonra karı-koca, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı. Yaralılardan B.B.'nin durumunun ağır, eşi ve oğlunun ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çiftin kaçtığı motosikleti olay yerine yakın bir yerde terk edilmiş halde buldu. Evli çiftin yakalanması için çalışmalar sürerken, Feridun S.'nin 'Kasten yaralama' başta olmak üzere 7 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

KARI-KOCA YAKALANDI

Samsun'un Atakum ilçesinde araç alım satımı sebebiyle husumetli olduğu B.B.'yi, eşi S.B.'yi ve oğulları Ö.F.B.'yi evlerinin önünde tabancayla bacaklarından vurarak yaralayan Feridun S. ile birlikte kaçtığı eşi Merve S., Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'ndeki evlerinin yakınında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Tabancalı Saldırı: 3 Yaralı - Son Dakika

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