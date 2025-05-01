Samsun\'da Telli Terbiye Protokolü İmzalandı

?????? Samsun'da, "Telli Terbiye" sistemi ile meyvecilikte verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Vezirköprü Belediyesi, kentte bu yıl Telli Terbiye Sistemli Üzüm Bağı ve Meyve Bahçesi kurulmasına ilişkin protokol imzaladı.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin ve Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül tarafından imza altına alınan protokolle, Vezirköprü'de modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, tarımsal verimliliğin artırılması ve çiftçilerin ekonomik olarak güçlendirilmesi hedefleniyor.

Gül, imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin'e kentimiz ve ilçemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Protokolümüz hayırlı olsun." dedi.