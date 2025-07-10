SAMSUN'un Kavak ilçesinde devrilen traktörün altında kalan S.Ç. (22) isimli kadın, ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kavak ilçesi Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Tarla süren S.Ç.'nin kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada S.Ç., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonra hastaneye götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Traktör Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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