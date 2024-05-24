Samsun\'da Tüfekle Ateş Edilmesi Sonucu Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Samsun'un Bafra ilçesinde tüfekle havaya ateş edilmesi sonucu saçmanın isabet etmesi nedeniyle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Tabakhane Mahallesi'nde tüfekle havaya iki el ateş eden E.C, ardından da Cumhuriyet Meydanı Tekel Caddesi'nde bir el ateş açarak kaçtı.

Bu sırada iki katlı bir binanın çatısında bulunan İ.A'ya (58) tüfekten çıkan bir saçma isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Boynundan yaralanan İ.A, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, E.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.