Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, M.Ş'nin uyuşturucu ticareti yaptığının tespit edilmesi üzerine Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.
Zanlının adresinde yapılan aramada 826 gram kubar esrar, 103 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kenevir tohumu, 5 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanma aparatı, 3 ruhsatsız av tüfeği, 513 tabanca mermisi ve 29 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
M.Ş. gözaltına alındı.
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