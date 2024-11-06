Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen operasyonda 627 gram kubar esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şubesi ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulunduğu tespit edilen adrese operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 627 gram kubar esrar ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan F.A. (37) jandarmaya götürüldü.
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