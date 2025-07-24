Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda K.K. (35) ve H.B'nin (34) adreslerinde yapılan aramada 7 bin 855 dolu, 2 bin de boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 50 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve 5 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.