Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'da gerçekleştirilen denetimlerde 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, şube ve ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik şok denetim gerçekleştirildi.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ?700,14 gram sentetik uyuşturucu, ?343 sentetik ecza hapı, ?109 uyuşturucu hap, ?11 Hint kenevir bitkisi, ruhsatsız pompalı tüfek, ??1,91 gram kokain, esrarlı sigara, ?2 hassas terazi, ?4 uyuşturucu kullanma aparatı, ?10 tabanca fişeği ile ?5 kartuş ele geçirildi.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlardan birinin, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.