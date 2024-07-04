Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da gerçekleştirilen denetimlerde, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik şok denetim gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

04.07.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da gerçekleştirilen denetimlerde 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, şube ve ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik şok denetim gerçekleştirildi.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ?700,14 gram sentetik uyuşturucu, ?343 sentetik ecza hapı, ?109 uyuşturucu hap, ?11 Hint kenevir bitkisi, ruhsatsız pompalı tüfek, ??1,91 gram kokain, esrarlı sigara, ?2 hassas terazi, ?4 uyuşturucu kullanma aparatı, ?10 tabanca fişeği ile ?5 kartuş ele geçirildi.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlardan birinin, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Narkotik, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 Erdoğan’dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail’in bir an önce durdurulması lazım Erdoğan'dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail'in bir an önce durdurulması lazım
14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
11:47 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP’li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
11:17 Sinan Ateş’in annesi mahkemede fenalaştı Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı Sinan Ateş'in annesi mahkemede fenalaştı! Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı
14:41 Tayland’da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi
14:31 Sunucu Kadir Ezildi evleniyor Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
14:30 Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı
14:04 Yok artık Aboubakar Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi Yok artık Aboubakar! Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi
13:07 Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı
12:32 “Kebap diyarının hastalığı“ için uyarı Özellikle erkeklerde görülüyor "Kebap diyarının hastalığı" için uyarı! Özellikle erkeklerde görülüyor
12:27 İstanbullular dikkat AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor İstanbullular dikkat! AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor
12:14 İnek sağmak için girdi, canından oldu İnek sağmak için girdi, canından oldu
12:11 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
12:07 Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 16:27:29. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement