Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 23 Kişi Yakalandı

Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında 9 firari hükümlünün de yer aldığı 23 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Aralarında uyuşturucu satışı, kasten yaralama ve çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 9 hükümlünün de bulunduğu 23 kişi yakalandı.
Ekipler, yaptıkları aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ve 9 kesici alet ele geçirdi.
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