Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 6 bin 127 uyuşturucu hap, 287 gram esrar, 182,98 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, ruhsatsız tüfek ve 60 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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