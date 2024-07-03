Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.Ç, İ.E.E, S.A. ve M.R.K'nin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeğin yardımıyla yaptıkları aramada, 2 bin 450 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Operasyon gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.