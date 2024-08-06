Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 7 bin 83 sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 83 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
İncesu Yalı Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 7 bin 83 uyuşturucu içerikli hap bulundu.
Gözaltına alınan Ç.C. (21) işlemleri için emniyete götürüldü.
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