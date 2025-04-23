Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 963 uyuşturucu hap, 58,74 gram uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 33 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
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