Samsun Genç Girişim Zirvesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Samsun Genç Girişim Zirvesi Devam Ediyor

Samsun Genç Girişim Zirvesi Devam Ediyor

Samsun'da gençlerin girişimcilik potansiyelini artıran zirve, atölye ve sunumlarla sürüyor.

18.04.2025 13:57
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Samsun'da gençlerin girişimcilik potansiyelini açığa çıkarmayı amaçlayan "Samsun Genç Girişim Zirvesi", dördüncü gününde de heyecanla devam ediyor.

Samsun Müzesi'nde gerçekleştirilen zirvede lise öğrencileri, kendi projelerini geliştirmek için alanında uzman isimlerle bir araya geliyor.

Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte 24 okuldan 120 öğrenci, teknoloji, sağlık, savunma sanayi, eğitim, tarım ve turizm gibi alanlarda yenilikçi fikirler üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

Kurulan atölyeler ve düzenlenen panellerde öğrenciler, proje geliştirme, takım çalışması, sunum teknikleri gibi konularda uygulamalı eğitim alıyor. Öğrencilere rehberlik eden 24 danışman öğretmen de süreç boyunca genç girişimcilere destek veriyor.

Atakum Bilim ve Sanat Merkezi'nden katılan danışman öğretmen Elvan Yıldız, AA muhabirine, etkinliğin öğrencilere yeni ufuklar açtığını belirterek, "Bu zirvenin öğrencileri yüreklendirdiğini, yeni alanlarda keşifler yapmaları konusunda onlara ışık tuttuğunu düşünüyorum. Bu tür faaliyetlerin artırılması ve desteklenmesi gerekiyor." dedi.

Öğrencilerin, eğitim, otomotiv, tarım, hayvancılık ve milli savunma gibi farklı alanlarda projeler geliştirdiğini belirten Yıldız, "Önce çeşitli eğitimler aldılar, ardından kendi fikirleri doğrultusunda proje üretme sürecine geçtiler. Burada ciddi bir motivasyon kazandılar. Eğitimcilerin desteğiyle yüksek kazanım elde ettiler." ifadelerini kullandı.

Sunumlar ve atölye çalışmaları gün boyu sürecek. Projelerin değerlendirileceği ödül töreni ise akşam gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

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