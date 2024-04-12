Samsun Havza'da 1 oy farkla seçilen muhtar mevlit okuttu - Son Dakika
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Samsun Havza'da 1 oy farkla seçilen muhtar mevlit okuttu

Samsun Havza\'da 1 oy farkla seçilen muhtar mevlit okuttu

Samsun'un Havza ilçesinde rakibi karşısında 1 oy farkla kazanan muhtar, göreve başlamadan önce Kuşkonağı Mahallesi Camisi'nde mevlit okuttu. Yaşar Ergin, seçmenlere teşekkür ederek, hayırlı hizmetlerde bulunmak amacıyla göreve geldiklerini belirtti. Programa Havza Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Kaya, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

12.04.2024 15:35  Güncelleme: 15:36
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Samsun'un Havza ilçesinde rakibi karşısında 1 oy farkla kazanan muhtar, mevlit okuttu.

Kuşkonağı Mahallesi'nde mevcut mahalle muhtarı karşısında 27 oy alan ve bir oy farkla seçilen Yaşar Ergin, mazbatasını aldı.

Görevine başlayan Ergin, Kuşkonağı Mahallesi Camisi'nde mevlit okuttu.

Vatandaşların teveccühü ile muhtar olduklarını belirten Ergin, "Bize bu görevi layık gören tüm seçmenlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah onlara hayırlı hizmet etmek amacıyla göreve geldik. İlk iş olarak bu hayırlı hizmetlerimiz öncesinde mahalle halkımızın ve davetlilerin katılımı ile mevlit okuttuk." dedi.

Programa Havza Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Kaya, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Havza'da 1 oy farkla seçilen muhtar mevlit okuttu - Son Dakika

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