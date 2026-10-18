Samsun İlkadım'da darp eden kadın ve 2 kız kardeşi için savcılığın itirazı reddedildi - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da darp eden kadın ve 2 kız kardeşi için savcılığın itirazı reddedildi

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Samsun İlkadım\'da darp eden kadın ve 2 kız kardeşi için savcılığın itirazı reddedildi
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Samsun İlkadım'da eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü kişiyi darp eden kadın ve 2 kız kardeşi için savcılığın tutuklama itirazı reddedildi. Adli kontrolle serbest bırakılan şüphelilerin darp ettiği kişinin burnu kırıldı, kolu ve başı yaralandı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü M.M.'yi (36) sokak ortasında darbeden ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan E.G. (29) isimli kadın ile 2 kız kardeşinin tutuklanmasına yönelik savcılığın yaptığı itiraz reddedildi.

Olay, 7 Ekim'de saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 56'lar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; E.G. isimli kadın, eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü M.M.'yi cadde üzerinde kız kardeşleri E.A. (27) ve E.A. (23) ile birlikte tekme ve yumrukla darbetti. Çevredekiler kavgaya müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.M., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.M.'nin burnunun kırıldığı, kolunda ve başında yaralanmalar olduğu bildirildi. M.M.'nin daha önce E.G.'ye karşı uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Olay, KGYS kamerasına yansıdı.

'TEKMELENDİM VE YUMRUKLANDIM'

Tedavisi sonrası ifade veren 1 çocuk annesi ve eşinden boşanmış olan M.M., "Arkadaşım ve 5 yaşındaki kızım M.M. ile alışveriş merkezinden çıkıp, 56'lar Caddesi'ne geçtik. Kafede oturduk ve bir süre sonra çıktık. V.G.'ye ait olan araç yanımda yavaşladı. Kızımı kendi aracıma bindireceğim esnada bir kadın, beni yere çekti. 3 kadın, beni yere yatırarak kafama tekme ve yumruk attı. Vuranlardan biri E.A., diğeri ise E.G. isimli kadınlardı. Tekmelendim ve yumruklandım. E.A.'nın bıçak çektiğini gördüm. Arkadaşım o sırada kızımı koruyordu. Sonrasında belediye otobüsü durdu ve içinden inenler kadınları uzaklaştırdı" dedi.

ŞÜPHELİLER SUÇLAMALARI REDDETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, tespit ettiği 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. E.G. ifadesinde, "M.M.'yi ben evliyken eşimle yaklaşık 8 aylık ilişkisi olmasından dolayı tanıyorum. E.A. ve E.A., benim kız kardeşlerim olurlar. Bugün eşimi olaydan önce karakoldan almaya gittik. Sonrasında 56'lar Caddesi'ne geçtik. Kız kardeşlerim, 'Biz kahve içeceğiz, siz eve geçin' dediler. Eşim arabasını park ettiğinden onu almaya gitti. Bu sırada kavga sesleri duydum. Merak edip, baktığımda husumetli olduğum M.M. ile kardeşlerimi gördüm. Kardeşlerimin herhangi birine vurduğunu görmedim" dedi. E.A. ise "Ben kimseye vurmadım ve hakarette bulunmadım. Belirgin bir yaralanmam da olmadı. Kavga sesini duyunca E.G. ablam yanımıza geldi. Ayırmaya çalıştı. Eniştem bizi bekliyordu. Orada arabaya bindik ve ayrıldık. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu. Diğer şüpheli E.A. da "Ben kimseye vurmadım. Sadece kendimi savundum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ablam E.G.'nin elinde bıçak yoktu" diye konuştu.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle sevk edildikleri hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu. İtirazda, "Şüphelilerin atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların tutuklama nedeninin bulunması nedeniyle ilgili kararın kaldırılmasına ve şüpheliler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verilmesi kamu adına itirazen talep olunur" denildi. Hakimlik, savcılığın yaptığı itirazı reddetti.

Kaynak: DHA
3. SayfaİlkadımSamsunGüncelSon Dakika

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