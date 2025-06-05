Samsun protokolü bayramlaştı

SAMSUN - Samsun protokolü, Kurban Bayramı öncesi bayramlaştı.

Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Bayramlaşma Programı, Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda gerçekleşti. Törende Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kamu kurum temsilcilerinin bayramını tebrik etti. Tören ilk olarak Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın dua etmesi ile başladı. Akabinde protokol üyelerinin bayramlaşma törenine geçildi. Bayramlaşmanın ardından tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Bayramlaşma programına ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Mahmut Aydın, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, il müdürleri ve STK temsilcileri ile çalışanlar katıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Millet olarak birbirimize daha sıkı kenetlenmemiz için bir vesile olarak gördüğümüz Kurban Bayramı'nın ailelerimize, aziz milletimize ve İslam alemine bereket ve hayırlar getirmesini diliyorum. Medeniyetimizden ve kültürümüzden miras aldığımız şekilde bayramı çocuğundan yaşlısına tüm insanlarımızın sevinç günleri haline dönüştüren, geleneklerimizi yaşatan aziz milletimizin her bir ferdine teşekkürlerimi, şükranlarımı ifade ediyorum. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla Valiliğimizin koordinesinde kamu kurumlarımız tarafından gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Trafiğin yoğun olacağı bayram süresince trafiğe çıkacak olan tüm vatandaşlarımızdan büyük acılar yaşanmaması adına trafikte azami dikkatli olmalarını, kurallara harfiyen uymalarını önemle istirham ediyorum" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise "Bayramlar sosyal bağlarımızı kuvvetlendiren, gönüllerimizi barışla dolduran; paylaşmanın, yardımlaşmanın ve fedakarlığın ön plana çıktığı anlamlı günlerdir. Bu mübarek günler; sadece içimizdeki sevgi ve merhameti artırmakla kalmayıp aynı zamanda milletimizin birliğine, dirliğine ve güçlü dayanışma ruhuna katkı sağlayan önemli bir köprüdür. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da büyüklerimizi, akrabalarımızı, komşularımızı yalnız bırakmayalım; dostluğumuzu, sevgimizi, soframızı ve mutluluğumuzu sevdiklerimizle paylaşalım" diye konuştu.