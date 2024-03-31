SAMSUN SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|3.656
|Toplam Seçmen
|:
|1.038.991
|Açılan Sandık
|:
|2.102
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 57,49
|Kullanılan Oy
|:
|452.513
|Geçerli Oy
|:
|437.059
|Katılım Oranı
|:
|% 77,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HALİT DOĞAN
|% 40,74
|178.072
|CHP
|CEVAT ÖNCÜ
|% 27,52
|120.260
|İYİ PARTİ
|İMREN NİLAY TÜFEKCİ
|% 14,53
|63.503
|YENİDEN REFAH
|ADEM GÜNEY
|% 11,41
|49.853
|DİĞER
|% 3,12
|13.640
|ZAFER PARTİSİ
|BOZKURT OĞUZ SINAR
|% 0,93
|4.049
|DEM PARTİ
|İNCİ AYDIN
|% 0,18
|794
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA DİRİM
|% 0,18
|782
|BTP
|LİSAN YOLAY
|% 0,16
|707
|MEMLEKET
|SEYİT AHMET KOÇAK
|% 0,14
|629
|BAĞIMSIZ
|ÜMİT HEKİM
|% 0,14
|628
|YTP
|FURKAN FIRAT
|% 0,12
|527
|GELECEK PARTİSİ
|MUSTAFA YEŞİLYURT
|% 0,11
|476
|DEVA PARTİSİ
|KEBİRE BİRER TÜRK
|% 0,11
|461
|HÜDA PAR
|KENAN ÇİL
|% 0,1
|447
|DP
|TİMUÇİN ÜK
|% 0,09
|416
|VATAN PARTİSİ
|HAYDAR ÇOLAK
|% 0,08
|356
|DSP
|MUSTAFA ARLI
|% 0,08
|339
|ANAP
|İBRAHİM GÜNAL
|% 0,06
|267
|TKP
|İSA ŞAHİN
|% 0,06
|253
|MİLLET
|ŞAHİN ÇETİN
|% 0,05
|200
|HKP
|REYCAN CANTAŞ ÇAKIR
|% 0,04
|164
|HAK-PAR
|NECATİ BAYRAM
|% 0,03
|128
|TKH
|MEHMET GÖKTEPE
|% 0,02
|108
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 62,96
|Katılım Oranı
|:
|% 78,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN TOPALOĞLU
|% 44,05
|4.342
|YENİDEN REFAH
|ŞABAN ŞENOCAK
|% 21,8
|2.149
|CHP
|YAKUP KONUŞ
|% 10,19
|1.004
|BAĞIMSIZ
|HALİL AKYÜZ
|% 9,03
|890
|İYİ PARTİ
|ERDAL KOÇBIYIK
|% 6,21
|612
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİL TUNÇ
|% 4,44
|438
|SAADET
|YUSUF YARIM
|% 1,54
|152
|BTP
|SALİH KENDİRLİ
|% 1,3
|128
|DİĞER
|% 0,99
|98
|MİLLET
|AYKUT MELİH ÇELİK
|% 0,15
|15
|DSP
|NİĞMET US
|% 0,12
|12
|DP
|FATİH MIRIK
|% 0,12
|12
|HÜDA PAR
|ŞAHADET ZEYDAN KARASU
|% 0,06
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 67,37
|Katılım Oranı
|:
|% 97,80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|RAMAZAN ÖZDEMİR
|% 29,62
|3.864
|CHP
|ZERGÜN DELİORMAN DEMİRCİ
|% 28,63
|3.736
|DİĞER
|% 20,45
|2.668
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ERGİN
|% 17,59
|2.295
|İYİ PARTİ
|ÖZKAN BOLAT
|% 2,36
|308
|DP
|CEVAT PAK
|% 0,44
|57
|SAADET
|EFKAN ALBAYRAK
|% 0,32
|42
|BÜYÜK BİRLİK
|FERHAT SÜER
|% 0,15
|20
|ZAFER PARTİSİ
|ALPEREN ÇIRA
|% 0,13
|17
|TKP
|ÜMİT ŞENEL
|% 0,11
|14
|HÜDA PAR
|KEREM TETİK
|% 0,08
|10
|HKP
|UĞUR TOKMAK
|% 0,06
|8
|BTP
|CAFER DURSUN
|% 0,06
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 41,82
|Katılım Oranı
|:
|% 85,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ŞERİF KILAĞUZ
|% 48,8
|1.809
|YENİDEN REFAH
|HİDAYET BELİK
|% 33,96
|1.259
|İYİ PARTİ
|BARIŞ OYPAN
|% 11,71
|434
|DİĞER
|% 2,13
|79
|CHP
|ALİ ALTUNDAL
|% 1,24
|46
|BÜYÜK BİRLİK
|BAYRAM KOCADAYI
|% 1
|37
|SAADET
|ÖMER FARUK KÖSEOĞLU
|% 0,78
|29
|ZAFER PARTİSİ
|ZAFER GÖĞNE
|% 0,24
|9
|BTP
|MUSTAFA KURT
|% 0,11
|4
|DP
|ABDULVAHAP BOZKIR
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 48,68
|Katılım Oranı
|:
|% 73,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SERHAT TÜRKEL
|% 46,32
|28.321
|AK PARTİ
|ÖZLEM MARAŞ
|% 29,51
|18.044
|İYİ PARTİ
|ADEM BEKTAŞ
|% 14,38
|8.795
|YENİDEN REFAH
|OKAN KESKİN
|% 3,49
|2.133
|DİĞER
|% 2,07
|1.263
|ZAFER PARTİSİ
|TUGAY BAŞSAN
|% 1,89
|1.155
|BÜYÜK BİRLİK
|RECEP ÇAKIR
|% 0,67
|411
|SAADET
|SERDAR ŞEN
|% 0,38
|234
|TİP
|AYŞEGÜL CİVİL
|% 0,36
|221
|DEVA PARTİSİ
|EROL TAŞKARA
|% 0,22
|136
|MEMLEKET
|HASAN MARAZ
|% 0,18
|108
|GELECEK PARTİSİ
|GÜNGÖR SOMUNCU
|% 0,15
|94
|TKP
|TOLGA YENİGÜN
|% 0,13
|80
|DP
|ÇAĞDAŞ BAŞ
|% 0,07
|43
|ANAP
|YASİN ÇAM
|% 0,06
|37
|BTP
|HÜSNÜYE KÖMÜRLÜ
|% 0,06
|36
|DSP
|MEHMET KOÇ
|% 0,03
|16
|MİLLİ YOL
|SEVDA GÜL
|% 0,03
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 77,27
|Katılım Oranı
|:
|% 88,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|REFAHİTTİN ŞENCAN
|% 47,5
|4.802
|AK PARTİ
|HÜSEYİN KESKİN
|% 45,18
|4.567
|CHP
|ZEYNEP TÖRE
|% 3,09
|313
|İYİ PARTİ
|İSMET ÇAPAŞ
|% 1,22
|123
|SAADET
|MUSTAFA ALTUNTAŞ
|% 0,98
|99
|BAĞIMSIZ
|HAKAN AVCI
|% 0,81
|82
|ZAFER PARTİSİ
|ESER KILIÇ
|% 0,75
|76
|BTP
|MEHMET AKİF YALÇIN
|% 0,24
|24
|DİĞER
|% 0,12
|12
|DP
|SİNAN YILDIZOĞLU
|% 0,11
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 59,75
|Katılım Oranı
|:
|% 82,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAMİT KILIÇ
|% 36,88
|19.013
|İYİ PARTİ
|HAMDİ YILDIZ
|% 22,05
|11.368
|YENİDEN REFAH
|ŞÜKRÜ NEİŞ
|% 20,62
|10.627
|CHP
|ÖZGÜR ÖNDER
|% 10,26
|5.286
|DİĞER
|% 8,22
|4.237
|ZAFER PARTİSİ
|SELMA ERSİN SİPER
|% 0,64
|331
|SAADET
|ŞÜKRÜ ARSLAN
|% 0,64
|330
|BTP
|NURAN BALAKÇI
|% 0,13
|68
|DEVA PARTİSİ
|ERDİNÇ ÇAĞLAR
|% 0,1
|53
|BAĞIMSIZ
|NASUH YARAR
|% 0,1
|51
|DEM PARTİ
|SEVDA ÜNGÖR
|% 0,08
|42
|DSP
|MURAT ARABACI
|% 0,07
|38
|DP
|AYDIN ALKAN
|% 0,07
|35
|HÜDA PAR
|NAZİF AYDIN
|% 0,06
|28
|HKP
|ESMA ÖZKAHRAMAN
|% 0,04
|21
|MİLLET
|YUNUS EMRE ÇELİK
|% 0,04
|21
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 68,80
|Katılım Oranı
|:
|% 69,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM SANDIKÇI
|% 40,26
|14.201
|YENİDEN REFAH
|YILMAZ HOCAOĞLU
|% 21,11
|7.446
|CHP
|ÖZLER YILMAZ
|% 19
|6.701
|İYİ PARTİ
|TURGAY ULUSOY
|% 11,88
|4.191
|BÜYÜK BİRLİK
|YUNİS EKER
|% 3,61
|1.273
|DİĞER
|% 2,48
|873
|ZAFER PARTİSİ
|MİTAT OYTUN
|% 0,59
|208
|SAADET
|AHMET KESER
|% 0,38
|134
|MEMLEKET
|FURKAN GÜLER
|% 0,16
|55
|DEM PARTİ
|METİN BAYHAR
|% 0,15
|54
|DEVA PARTİSİ
|RIDVAN KUDU
|% 0,15
|51
|DSP
|SERDAR FALCIOĞLU
|% 0,06
|21
|DP
|MEHMET ÇİMEN
|% 0,05
|17
|BTP
|MURAT DOLU
|% 0,04
|15
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET AKKAYA
|% 0,03
|12
|ANAP
|ŞUAYİP UYMAK
|% 0,03
|10
|HKP
|EDA GÜL ALSANCAK
|% 0,02
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50,27
|Katılım Oranı
|:
|% 79,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN DÜNDAR
|% 43,07
|17.438
|AK PARTİ
|ENDER GÜR
|% 34,61
|14.013
|CHP
|İLHAN YÜRÜKCÜ
|% 9,83
|3.981
|YENİDEN REFAH
|NECATTİN ARPACI
|% 4,13
|1.672
|BTP
|BEKİR USLUCAN
|% 2,64
|1.070
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN KÖZ
|% 2,3
|930
|SAADET
|ZEKAİ SAPANCI
|% 1,45
|588
|DİĞER
|% 0,67
|269
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ÇOLAK
|% 0,59
|239
|DP
|SERHAT AYDIN
|% 0,16
|66
|HKP
|ESRA YILMAZ
|% 0,15
|60
|MİLLET
|MUSA DEMİREL
|% 0,13
|52
|MİLLİ YOL
|YÜKSEL YİĞİT
|% 0,1
|41
|DSP
|ALİ AK
|% 0,09
|36
|DEM PARTİ
|HELİZ KOLANÇ ŞERİFOĞLU
|% 0,08
|32
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 53,79
|Katılım Oranı
|:
|% 81,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MURAT İKİZ
|% 40,65
|3.995
|CHP
|ERTAŞ ÇOBAN
|% 32,66
|3.210
|YENİDEN REFAH
|ENGİN TOPRAK
|% 9,3
|914
|İYİ PARTİ
|SAFİ GÖKÇE
|% 9,19
|903
|BÜYÜK BİRLİK
|FERHAT GÜLTEKİN
|% 5,31
|522
|DİĞER
|% 0,8
|79
|SAADET
|ALİ OSMAN TEKKEŞİNOĞLU
|% 0,64
|63
|ZAFER PARTİSİ
|FURKAN DANIŞMAZ
|% 0,47
|46
|DP
|ZÜHAL KATKAT
|% 0,32
|31
|BTP
|HAYRİ AYAN
|% 0,29
|28
|DSP
|MUHARREM UĞUR YAVUZ
|% 0,21
|21
|HKP
|EMİN MUTLU CAN ALIÇLI
|% 0,16
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 45,77
|Katılım Oranı
|:
|% 73,20
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İHSAN KURNAZ
|% 32,24
|25.264
|İYİ PARTİ
|NECATTİN DEMİRTAŞ
|% 25,97
|20.351
|CHP
|MURAT ŞENEL
|% 24,62
|19.293
|YENİDEN REFAH
|KEMALETTİN TANGAL
|% 9,15
|7.170
|DİĞER
|% 4,37
|3.424
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKNUR GÖĞNE
|% 1,01
|788
|BAĞIMSIZ
|ZAHİDE SOYSAL
|% 0,75
|589
|SAADET
|MOHAMMED OKUTAN
|% 0,7
|552
|BÜYÜK BİRLİK
|SONER KÜÇÜK
|% 0,43
|334
|MEMLEKET
|YEŞİM EMRİYE KADIOĞLU
|% 0,15
|118
|DEVA PARTİSİ
|SAMET MENTEŞOĞLU
|% 0,1
|81
|GELECEK PARTİSİ
|YAŞAR GÜNGÖR
|% 0,09
|70
|DEM PARTİ
|AHMET ŞAKAR
|% 0,09
|67
|DP
|REMZİ DÜZGÜN
|% 0,08
|61
|BTP
|ŞUAYİP USLUCAN
|% 0,07
|52
|DSP
|MURAT FALCIOĞLU
|% 0,06
|47
|MİLLİ YOL
|GÖKHAN CIGALI
|% 0,04
|35
|ANAP
|SONER BAKIR
|% 0,03
|27
|MİLLET
|MEHMET ŞEREF RAMAZANOĞLU
|% 0,03
|22
|HKP
|ZEYNEP KIVILCIM ASLAN
|% 0,02
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 57,89
|Katılım Oranı
|:
|% 87,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|ŞERİF ÜN
|% 40,08
|3.104
|AK PARTİ
|İBRAHİM SARICAOĞLU
|% 30,45
|2.358
|İYİ PARTİ
|AHMET İÇLİ
|% 21,32
|1.651
|CHP
|MEHMET OZAN ASAR
|% 4,54
|352
|SAADET
|ENVER YILMAZ
|% 1,24
|96
|ZAFER PARTİSİ
|EFECAN ÖZTÜRK
|% 0,77
|60
|BÜYÜK BİRLİK
|YILMAZ AKKUŞ
|% 0,75
|58
|BTP
|SEYDİ AHMET ERAT
|% 0,32
|25
|DSP
|BÜNYAMİN DİKSOY
|% 0,19
|15
|DP
|NURCAN ATİK
|% 0,18
|14
|DİĞER
|% 0,16
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 87,95
|Katılım Oranı
|:
|% 82,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|ADNAN TOPAL
|% 42,31
|3.911
|AK PARTİ
|GÜRKAN ÖZEL
|% 35,48
|3.280
|CHP
|ÖZGÜR AY
|% 13,71
|1.267
|İYİ PARTİ
|SEYDAHMET SANCAK
|% 5,7
|527
|SAADET
|FATİH ÖNDER
|% 1,32
|122
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET DEVLETHAN
|% 0,67
|62
|BÜYÜK BİRLİK
|ERSAN GÖRGÜN
|% 0,44
|41
|BTP
|SÜLEYMAN KÖKSALAN
|% 0,21
|19
|DP
|AHMET KUMBASAR
|% 0,15
|14
|DİĞER
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 39,13
|Katılım Oranı
|:
|% 88,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|REFAETTİN KARACA
|% 33,71
|1.672
|MHP
|OSMAN YÜKSEL
|% 32,96
|1.635
|YENİDEN REFAH
|ALİM ÇAKIR
|% 18,73
|929
|CHP
|AYHAN YAZAR
|% 6,94
|344
|İYİ PARTİ
|İSMAİL KAHRAMANOĞLU
|% 4,86
|241
|BTP
|AYDIN BİRCAN
|% 1,09
|54
|SAADET
|AHMET GÜR
|% 1,03
|51
|DP
|ÖMER KARAKUŞ
|% 0,36
|18
|HKP
|ERCAN GÜMÜŞ
|% 0,32
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 51,59
|Katılım Oranı
|:
|% 85,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA CANDAL
|% 50,59
|9.665
|YENİDEN REFAH
|HASAN TOGAR
|% 37,25
|7.116
|CHP
|ÖZCAN BÜYÜK
|% 4,53
|866
|DİĞER
|% 3,16
|604
|İYİ PARTİ
|EYÜP ELMAS
|% 1,77
|338
|SAADET
|KÜBRA KÖSE
|% 1,36
|259
|ZAFER PARTİSİ
|UMİT KILIÇ
|% 0,76
|146
|BÜYÜK BİRLİK
|İSA ŞÜKÜR
|% 0,24
|45
|BTP
|CEMAL PALA
|% 0,11
|20
|DSP
|EMİNE YÜRÜKCÜ
|% 0,07
|14
|HKP
|FATİH KILIÇ
|% 0,06
|11
|ANAP
|MERVE ÇAM
|% 0,05
|10
|DP
|İSMAİL KARADEMİR
|% 0,05
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50,23
|Katılım Oranı
|:
|% 80,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞENOL KUL
|% 49,74
|11.292
|CHP
|İBRAHİM YAVUZ
|% 35,82
|8.133
|YENİDEN REFAH
|BERAT ÇETİN
|% 6,56
|1.489
|İYİ PARTİ
|ZİKRİ OĞUZ PAMUK
|% 3,11
|705
|SAADET
|AHMET KÖNEÇOĞLU
|% 1,72
|390
|DİĞER
|% 0,85
|193
|BÜYÜK BİRLİK
|FATİH ÖZEN
|% 0,54
|122
|GELECEK PARTİSİ
|HACI BİLAL ASLAN
|% 0,47
|107
|ZAFER PARTİSİ
|ERGİN GÜLLÜKAYA
|% 0,41
|93
|MEMLEKET
|FATİH KANCA
|% 0,31
|71
|DP
|NURİ KABAOĞLU
|% 0,19
|43
|DSP
|HÜSEYİN BOZ
|% 0,14
|33
|HKP
|SİMGE SERAY GENÇ
|% 0,07
|16
|BTP
|AHMET FENER
|% 0,07
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50,72
|Katılım Oranı
|:
|% 78,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MURAT GÜL
|% 44,3
|9.890
|YENİDEN REFAH
|HAVVA ŞEN SAYGIN
|% 39,7
|8.863
|CHP
|CEMAL TÜRKOĞLU
|% 7,54
|1.683
|İYİ PARTİ
|HASAN BUDAK
|% 3,19
|712
|BÜYÜK BİRLİK
|RECEP ASLAN
|% 2,66
|595
|DİĞER
|% 1,06
|237
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA ÇOBAN
|% 0,75
|167
|SAADET
|İBRAHİM DURMAZ
|% 0,52
|117
|DP
|MUSTAFA KIRICI
|% 0,09
|20
|DSP
|MUSTAFA KEMAL BİNİCİ
|% 0,08
|17
|BTP
|SEZAİ ŞAHİN
|% 0,06
|14
|HKP
|FATİH AKTAŞ
|% 0,05
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 64,52
|Katılım Oranı
|:
|% 80,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|ŞERAFETTİN AYDOĞDU
|% 48,05
|1.666
|AK PARTİ
|HÜSEYİN KIYMA
|% 42,66
|1.479
|CHP
|BURHAN BAYRAKDAR
|% 8,54
|296
|YENİDEN REFAH
|MURAT MARAP
|% 0,49
|17
|DİĞER
|% 0,11
|4
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ DİLSİZ
|% 0,06
|2
|BTP
|BÜLENT KÜÇÜKÇAKIR
|% 0,06
|2
|BÜYÜK BİRLİK
|YASİN SELVİ
|% 0,03
|1
Son Dakika › Güncel › SAMSUN SON - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler" dedi.
Sinop'ta yapılan yerel seçimlerde Metin Gürbüz Sinop Belediye Başkanı seçildi. Gürbüz, destekçilerine teşekkür ederek Sinop'u yeniden kazanacaklarını söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, oy sayımında önde götürüyor.
CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş, ilçedeki seçim sonuçlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Üsküdar'daki sandıkların yüzde 70'inin açıldığını ve önde olduklarını söyleyen Dedetaş, 'Çeşitli tweetler atılıyor, televizyonlarda farklı veriler paylaşılıyor. O yüzden lütfen bunlara itimat etmeyiniz. Sandıklarda çalışmaya devam.' dedi.
Bitlis merkezde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti'li birçok kişi kutlama yaptı. AK Parti adaylarından Nesrullah Tanğlay, Abdullah Akbaba, Yavuz Gülmez, Yahya Şam, Emrullah Yıldırım, Vahdettin Barlak ve Mümin Erol seçildi.
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı sırasında kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi. Olay sonucunda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Resmi olmayan sonuçlara göre Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Böcek, destek veren herkese teşekkür etti ve herkesin belediye başkanı olmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti.
Çok partili siteme geçildikten sonra Manisa'da CHP, resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti oldu. CHP adayları, 15 belediyede önde bulunurken, AK Parti 2, MHP ise 1 ilçede önde yer aldı. Manisa'da CHP'nin Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay, yarışı önde tamamlayarak Manisa tarihindeki ilk kadın belediye başkanı oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?