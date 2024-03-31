SAMSUN SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 22:59
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.656
Toplam Seçmen : 1.038.991
Açılan Sandık : 2.102
Açılan Sandık Oranı : % 57,49
Kullanılan Oy : 452.513
Geçerli Oy : 437.059
Katılım Oranı : % 77,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİT DOĞAN% 40,74178.072
CHPCEVAT ÖNCÜ% 27,52120.260
İYİ PARTİİMREN NİLAY TÜFEKCİ% 14,5363.503
YENİDEN REFAHADEM GÜNEY% 11,4149.853
DİĞER% 3,1213.640
ZAFER PARTİSİBOZKURT OĞUZ SINAR% 0,934.049
DEM PARTİİNCİ AYDIN% 0,18794
BAĞIMSIZMUSTAFA DİRİM% 0,18782
BTPLİSAN YOLAY% 0,16707
MEMLEKETSEYİT AHMET KOÇAK% 0,14629
BAĞIMSIZÜMİT HEKİM% 0,14628
YTPFURKAN FIRAT% 0,12527
GELECEK PARTİSİMUSTAFA YEŞİLYURT% 0,11476
DEVA PARTİSİKEBİRE BİRER TÜRK% 0,11461
HÜDA PARKENAN ÇİL% 0,1447
DPTİMUÇİN ÜK% 0,09416
VATAN PARTİSİHAYDAR ÇOLAK% 0,08356
DSPMUSTAFA ARLI% 0,08339
ANAPİBRAHİM GÜNAL% 0,06267
TKPİSA ŞAHİN% 0,06253
MİLLETŞAHİN ÇETİN% 0,05200
HKPREYCAN CANTAŞ ÇAKIR% 0,04164
HAK-PARNECATİ BAYRAM% 0,03128
TKHMEHMET GÖKTEPE% 0,02108
19 Mayıs

Açılan Sandık Oranı : % 62,96
Katılım Oranı : % 78,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN TOPALOĞLU% 44,054.342
YENİDEN REFAHŞABAN ŞENOCAK% 21,82.149
CHPYAKUP KONUŞ% 10,191.004
BAĞIMSIZHALİL AKYÜZ% 9,03890
İYİ PARTİERDAL KOÇBIYIK% 6,21612
BÜYÜK BİRLİKHALİL TUNÇ% 4,44438
SAADETYUSUF YARIM% 1,54152
BTPSALİH KENDİRLİ% 1,3128
DİĞER% 0,9998
MİLLETAYKUT MELİH ÇELİK% 0,1515
DSPNİĞMET US% 0,1212
DPFATİH MIRIK% 0,1212
HÜDA PARŞAHADET ZEYDAN KARASU% 0,066
ALAÇAM

Açılan Sandık Oranı : % 67,37
Katılım Oranı : % 97,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPRAMAZAN ÖZDEMİR% 29,623.864
CHPZERGÜN DELİORMAN DEMİRCİ% 28,633.736
DİĞER% 20,452.668
YENİDEN REFAHMUHAMMET ERGİN% 17,592.295
İYİ PARTİÖZKAN BOLAT% 2,36308
DPCEVAT PAK% 0,4457
SAADETEFKAN ALBAYRAK% 0,3242
BÜYÜK BİRLİKFERHAT SÜER% 0,1520
ZAFER PARTİSİALPEREN ÇIRA% 0,1317
TKPÜMİT ŞENEL% 0,1114
HÜDA PARKEREM TETİK% 0,0810
HKPUĞUR TOKMAK% 0,068
BTPCAFER DURSUN% 0,068
ASARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 41,82
Katılım Oranı : % 85,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPŞERİF KILAĞUZ% 48,81.809
YENİDEN REFAHHİDAYET BELİK% 33,961.259
İYİ PARTİBARIŞ OYPAN% 11,71434
DİĞER% 2,1379
CHPALİ ALTUNDAL% 1,2446
BÜYÜK BİRLİKBAYRAM KOCADAYI% 137
SAADETÖMER FARUK KÖSEOĞLU% 0,7829
ZAFER PARTİSİZAFER GÖĞNE% 0,249
BTPMUSTAFA KURT% 0,114
DPABDULVAHAP BOZKIR% 0,031
ATAKUM

Açılan Sandık Oranı : % 48,68
Katılım Oranı : % 73,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSERHAT TÜRKEL% 46,3228.321
AK PARTİÖZLEM MARAŞ% 29,5118.044
İYİ PARTİADEM BEKTAŞ% 14,388.795
YENİDEN REFAHOKAN KESKİN% 3,492.133
DİĞER% 2,071.263
ZAFER PARTİSİTUGAY BAŞSAN% 1,891.155
BÜYÜK BİRLİKRECEP ÇAKIR% 0,67411
SAADETSERDAR ŞEN% 0,38234
TİPAYŞEGÜL CİVİL% 0,36221
DEVA PARTİSİEROL TAŞKARA% 0,22136
MEMLEKETHASAN MARAZ% 0,18108
GELECEK PARTİSİGÜNGÖR SOMUNCU% 0,1594
TKPTOLGA YENİGÜN% 0,1380
DPÇAĞDAŞ BAŞ% 0,0743
ANAPYASİN ÇAM% 0,0637
BTPHÜSNÜYE KÖMÜRLÜ% 0,0636
DSPMEHMET KOÇ% 0,0316
MİLLİ YOLSEVDA GÜL% 0,0316
AYVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 77,27
Katılım Oranı : % 88,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHREFAHİTTİN ŞENCAN% 47,54.802
AK PARTİHÜSEYİN KESKİN% 45,184.567
CHPZEYNEP TÖRE% 3,09313
İYİ PARTİİSMET ÇAPAŞ% 1,22123
SAADETMUSTAFA ALTUNTAŞ% 0,9899
BAĞIMSIZHAKAN AVCI% 0,8182
ZAFER PARTİSİESER KILIÇ% 0,7576
BTPMEHMET AKİF YALÇIN% 0,2424
DİĞER% 0,1212
DPSİNAN YILDIZOĞLU% 0,1111
BAFRA

Açılan Sandık Oranı : % 59,75
Katılım Oranı : % 82,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAMİT KILIÇ% 36,8819.013
İYİ PARTİHAMDİ YILDIZ% 22,0511.368
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ NEİŞ% 20,6210.627
CHPÖZGÜR ÖNDER% 10,265.286
DİĞER% 8,224.237
ZAFER PARTİSİSELMA ERSİN SİPER% 0,64331
SAADETŞÜKRÜ ARSLAN% 0,64330
BTPNURAN BALAKÇI% 0,1368
DEVA PARTİSİERDİNÇ ÇAĞLAR% 0,153
BAĞIMSIZNASUH YARAR% 0,151
DEM PARTİSEVDA ÜNGÖR% 0,0842
DSPMURAT ARABACI% 0,0738
DPAYDIN ALKAN% 0,0735
HÜDA PARNAZİF AYDIN% 0,0628
HKPESMA ÖZKAHRAMAN% 0,0421
MİLLETYUNUS EMRE ÇELİK% 0,0421
CANİK

Açılan Sandık Oranı : % 68,80
Katılım Oranı : % 69,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM SANDIKÇI% 40,2614.201
YENİDEN REFAHYILMAZ HOCAOĞLU% 21,117.446
CHPÖZLER YILMAZ% 196.701
İYİ PARTİTURGAY ULUSOY% 11,884.191
BÜYÜK BİRLİKYUNİS EKER% 3,611.273
DİĞER% 2,48873
ZAFER PARTİSİMİTAT OYTUN% 0,59208
SAADETAHMET KESER% 0,38134
MEMLEKETFURKAN GÜLER% 0,1655
DEM PARTİMETİN BAYHAR% 0,1554
DEVA PARTİSİRIDVAN KUDU% 0,1551
DSPSERDAR FALCIOĞLU% 0,0621
DPMEHMET ÇİMEN% 0,0517
BTPMURAT DOLU% 0,0415
GELECEK PARTİSİMEHMET AKKAYA% 0,0312
ANAPŞUAYİP UYMAK% 0,0310
HKPEDA GÜL ALSANCAK% 0,028
ÇARŞAMBA

Açılan Sandık Oranı : % 50,27
Katılım Oranı : % 79,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZHÜSEYİN DÜNDAR% 43,0717.438
AK PARTİENDER GÜR% 34,6114.013
CHPİLHAN YÜRÜKCÜ% 9,833.981
YENİDEN REFAHNECATTİN ARPACI% 4,131.672
BTPBEKİR USLUCAN% 2,641.070
İYİ PARTİHÜSEYİN KÖZ% 2,3930
SAADETZEKAİ SAPANCI% 1,45588
DİĞER% 0,67269
ZAFER PARTİSİMEHMET ÇOLAK% 0,59239
DPSERHAT AYDIN% 0,1666
HKPESRA YILMAZ% 0,1560
MİLLETMUSA DEMİREL% 0,1352
MİLLİ YOLYÜKSEL YİĞİT% 0,141
DSPALİ AK% 0,0936
DEM PARTİHELİZ KOLANÇ ŞERİFOĞLU% 0,0832
HAVZA

Açılan Sandık Oranı : % 53,79
Katılım Oranı : % 81,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT İKİZ% 40,653.995
CHPERTAŞ ÇOBAN% 32,663.210
YENİDEN REFAHENGİN TOPRAK% 9,3914
İYİ PARTİSAFİ GÖKÇE% 9,19903
BÜYÜK BİRLİKFERHAT GÜLTEKİN% 5,31522
DİĞER% 0,879
SAADETALİ OSMAN TEKKEŞİNOĞLU% 0,6463
ZAFER PARTİSİFURKAN DANIŞMAZ% 0,4746
DPZÜHAL KATKAT% 0,3231
BTPHAYRİ AYAN% 0,2928
DSPMUHARREM UĞUR YAVUZ% 0,2121
HKPEMİN MUTLU CAN ALIÇLI% 0,1616
İLKADIM

Açılan Sandık Oranı : % 45,77
Katılım Oranı : % 73,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN KURNAZ% 32,2425.264
İYİ PARTİNECATTİN DEMİRTAŞ% 25,9720.351
CHPMURAT ŞENEL% 24,6219.293
YENİDEN REFAHKEMALETTİN TANGAL% 9,157.170
DİĞER% 4,373.424
ZAFER PARTİSİGÖKNUR GÖĞNE% 1,01788
BAĞIMSIZZAHİDE SOYSAL% 0,75589
SAADETMOHAMMED OKUTAN% 0,7552
BÜYÜK BİRLİKSONER KÜÇÜK% 0,43334
MEMLEKETYEŞİM EMRİYE KADIOĞLU% 0,15118
DEVA PARTİSİSAMET MENTEŞOĞLU% 0,181
GELECEK PARTİSİYAŞAR GÜNGÖR% 0,0970
DEM PARTİAHMET ŞAKAR% 0,0967
DPREMZİ DÜZGÜN% 0,0861
BTPŞUAYİP USLUCAN% 0,0752
DSPMURAT FALCIOĞLU% 0,0647
MİLLİ YOLGÖKHAN CIGALI% 0,0435
ANAPSONER BAKIR% 0,0327
MİLLETMEHMET ŞEREF RAMAZANOĞLU% 0,0322
HKPZEYNEP KIVILCIM ASLAN% 0,0215
KAVAK

Açılan Sandık Oranı : % 57,89
Katılım Oranı : % 87,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHŞERİF ÜN% 40,083.104
AK PARTİİBRAHİM SARICAOĞLU% 30,452.358
İYİ PARTİAHMET İÇLİ% 21,321.651
CHPMEHMET OZAN ASAR% 4,54352
SAADETENVER YILMAZ% 1,2496
ZAFER PARTİSİEFECAN ÖZTÜRK% 0,7760
BÜYÜK BİRLİKYILMAZ AKKUŞ% 0,7558
BTPSEYDİ AHMET ERAT% 0,3225
DSPBÜNYAMİN DİKSOY% 0,1915
DPNURCAN ATİK% 0,1814
DİĞER% 0,1612
LADİK

Açılan Sandık Oranı : % 87,95
Katılım Oranı : % 82,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHADNAN TOPAL% 42,313.911
AK PARTİGÜRKAN ÖZEL% 35,483.280
CHPÖZGÜR AY% 13,711.267
İYİ PARTİSEYDAHMET SANCAK% 5,7527
SAADETFATİH ÖNDER% 1,32122
ZAFER PARTİSİAHMET DEVLETHAN% 0,6762
BÜYÜK BİRLİKERSAN GÖRGÜN% 0,4441
BTPSÜLEYMAN KÖKSALAN% 0,2119
DPAHMET KUMBASAR% 0,1514
DİĞER% 0,011
SALIPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 39,13
Katılım Oranı : % 88,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKREFAETTİN KARACA% 33,711.672
MHPOSMAN YÜKSEL% 32,961.635
YENİDEN REFAHALİM ÇAKIR% 18,73929
CHPAYHAN YAZAR% 6,94344
İYİ PARTİİSMAİL KAHRAMANOĞLU% 4,86241
BTPAYDIN BİRCAN% 1,0954
SAADETAHMET GÜR% 1,0351
DPÖMER KARAKUŞ% 0,3618
HKPERCAN GÜMÜŞ% 0,3216
TEKKEKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 51,59
Katılım Oranı : % 85,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA CANDAL% 50,599.665
YENİDEN REFAHHASAN TOGAR% 37,257.116
CHPÖZCAN BÜYÜK% 4,53866
DİĞER% 3,16604
İYİ PARTİEYÜP ELMAS% 1,77338
SAADETKÜBRA KÖSE% 1,36259
ZAFER PARTİSİUMİT KILIÇ% 0,76146
BÜYÜK BİRLİKİSA ŞÜKÜR% 0,2445
BTPCEMAL PALA% 0,1120
DSPEMİNE YÜRÜKCÜ% 0,0714
HKPFATİH KILIÇ% 0,0611
ANAPMERVE ÇAM% 0,0510
DPİSMAİL KARADEMİR% 0,0510
TERME

Açılan Sandık Oranı : % 50,23
Katılım Oranı : % 80,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞENOL KUL% 49,7411.292
CHPİBRAHİM YAVUZ% 35,828.133
YENİDEN REFAHBERAT ÇETİN% 6,561.489
İYİ PARTİZİKRİ OĞUZ PAMUK% 3,11705
SAADETAHMET KÖNEÇOĞLU% 1,72390
DİĞER% 0,85193
BÜYÜK BİRLİKFATİH ÖZEN% 0,54122
GELECEK PARTİSİHACI BİLAL ASLAN% 0,47107
ZAFER PARTİSİERGİN GÜLLÜKAYA% 0,4193
MEMLEKETFATİH KANCA% 0,3171
DPNURİ KABAOĞLU% 0,1943
DSPHÜSEYİN BOZ% 0,1433
HKPSİMGE SERAY GENÇ% 0,0716
BTPAHMET FENER% 0,0715
VEZİRKÖPRÜ

Açılan Sandık Oranı : % 50,72
Katılım Oranı : % 78,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT GÜL% 44,39.890
YENİDEN REFAHHAVVA ŞEN SAYGIN% 39,78.863
CHPCEMAL TÜRKOĞLU% 7,541.683
İYİ PARTİHASAN BUDAK% 3,19712
BÜYÜK BİRLİKRECEP ASLAN% 2,66595
DİĞER% 1,06237
BAĞIMSIZMUSTAFA ÇOBAN% 0,75167
SAADETİBRAHİM DURMAZ% 0,52117
DPMUSTAFA KIRICI% 0,0920
DSPMUSTAFA KEMAL BİNİCİ% 0,0817
BTPSEZAİ ŞAHİN% 0,0614
HKPFATİH AKTAŞ% 0,0511
YAKAKENT

Açılan Sandık Oranı : % 64,52
Katılım Oranı : % 80,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİŞERAFETTİN AYDOĞDU% 48,051.666
AK PARTİHÜSEYİN KIYMA% 42,661.479
CHPBURHAN BAYRAKDAR% 8,54296
YENİDEN REFAHMURAT MARAP% 0,4917
DİĞER% 0,114
ZAFER PARTİSİALİ DİLSİZ% 0,062
BTPBÜLENT KÜÇÜKÇAKIR% 0,062
BÜYÜK BİRLİKYASİN SELVİ% 0,031

Kaynak: AA

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17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
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