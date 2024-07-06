Samsun'un Alaçam ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Samsun'un Alaçam ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Uzunkıraç Mahallesi'nde bulunan ahşap evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Alaçam Belediyesi ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü, ancak ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde inceleme yapan Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, devlet ve millet olarak ailenin yaralarını birlikte saracaklarını dile getirdi.

06.07.2024 13:53
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Samsun'un Alaçam ilçesinde yangın çıkan ev, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Uzunkıraç Mahallesi'nde ahşap evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Alaçam Belediyesi ekipleri müdahale etti.

Söndürülen yangın sonucu ev tamamen yandı.

Olay yerinde incelemede bulunan Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, "Rabb'im her türlü kazadan, beladan ve afetten muhafaza eylesin. Devlet ve millet olarak el ele ailemizin yaralarını hep birlikte saracağız." dedi.

Kaynak: AA

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