SAMSUN Valisi Tavlı: 6 bin 277 personel huzur ve güvenlik için görev alacak

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SAMSUN Valisi Orhan Tavlı, "2024 yılında ilimiz genelinde toplam 103 kilodan fazla uyuşturucu, 479 bin 827 adet hap, 1 milyon 987 bin 246 kök kenevir ve skunk ele geçirilmiştir. Ayrıca yılbaşı tedbirleri kapsamında 6 bin 277 personelimiz kamu güvenliği ve huzuru için görev alacaktır" dedi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 2024 yılındaki asayiş istatistiklerini açıkladı. Vali Tavlı, ayrıca yılbaşı tedbirleri kapsamında 6 bin 277 personelin kamu güvenliği ve huzuru için görev alacağını söyledi. Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya İlkadım Kaymakamı ve Vali Vekili Abdulkadir Demir, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar da katıldı.

Samsun'da emniyet, jandarma ve sahil güvenlikten toplam 7 bin 948 personelin görev yaptığını belirten Vali Orhan Tavlı, "Bölgemizin en yüksek nüfusa sahip şehri Samsun'umuzu daha da güvenli bir şehir haline getirmek için 5 bin 486 emniyet, 1834 jandarma ve 628 sahil güvenlik mensubu olmak üzere toplam 7 bin 948 personelimiz mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz görev yapmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın destekleriyle Samsunlu hemşehrilerimizin hukukunu korumak, can ve mal güvenliğini sağlamak en büyük hedefimiz olmuştur. İlimiz genelinde 01 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma birimlerimiz tarafından yürütülen operasyonel çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan toplam 15 bin 933 şahıs yakalanmış, 1.725 adet ruhsatsız tabanca, 897 adet kurusıkı tabanca, 2 bin 10 adet av tüfeği başta olmak üzere çok sayıda suç aleti ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Samsun'da kasten öldürme suçlarında yüzde 24 azalma olduğunu belirten Vali Tavlı, "2024 yılında ilimizde kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 99, topluma karşı suçlarda aydınlatma oranı yüzde 100'e yakın, malvarlığına karşı suçlarda aydınlatma oranı yüzde 94, millete ve devlete karşı suçlarda aydınlatma oranı yüzde 99, takibi gereken olaylarda aydınlatma oranı ise yüzde 100'e yakın olmuştur. Yapılan etkin ve sıkı denetimler sonucunda 2023 yılına göre, kişilere karşı işlenen suçlardan; kasten öldürme suçlarında yüzde 24, ateşli silahla yaralama olaylarında yüzde 39.6, konut dokunulmazlığının ihlali suçlarında yüzde 23, yüz kızartıcı suçlarda yüzde 14 azalma sağlanmıştır. Mal varlığına karşı işlenen suçlardan; motosiklet hırsızlık olaylarında yüzde 60, işyerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında yüzde 56, evden hırsızlık olaylarında yüzde 61, otodan hırsızlık olaylarında yüzde 51, oto hırsızlığı olaylarında yüzde 34, yağma olaylarında yüzde 29 azalma sağlanmıştır. İlimizde suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çok duyarlı bir mücadele verilmekte olup, firari suçluların sokaklarda gezmelerine ve vatandaşlarımızın huzurunu bozmalarına asla müsaade edilmemektedir" dedi.

TERÖR OLAYLARINDA 169 OPERASYON GERÇEKLEŞTİ

Terör olaylarında Samsun'da 23 şahsın tutuklandığını belirten Vali Tavlı, "Şehrimizin ve ülkemizin huzuru noktasında en önemli başlıklardan birisi olan Terör Örgütleriyle Mücadele konusunda da çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen, ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK, DEAŞ ve Sol Terör örgütleri olmak üzere, her türlü terör örgütü, terörist ve onların iş birlikçilerini yakalayıp Türk adaletine teslim etmeye kararlıyız. Bu amaçla; FETÖ/PDY, PKK, DEAŞ, Sol Terör Örgütleri ve terörizmin finansmanına yönelik yapılan toplam 169 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda; 118 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 23 şahıs tutuklanmış, 57 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir" diye konuştu.

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE KAPSAMINDA 2 OGRANİZE SUÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Samsun'da güvenlik güçlerinin Organize Suçlarla Mücadele konusunda da çok başarılı çalışmalara imza attığını ifade eden Vali Tavlı, "2024 yılında 76 operasyonda 2 organize suç çetesi çökertilmiş, 38 organize suç örgütü üyesi tutuklanmış, 153 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, bin 167 mühimmat, 579 bin 125 emtia, 31 ton 384 litre etil alkol, 13 milyon 262 bin 790 adet makaron, 4 bin 836 kg kaçak tütün ve 489 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Şehir eşkıyalarının hemşehrilerimizin huzurunu kaçırmasına bugüne kadar izin verilmedi, bundan sonra da verilmeyecek, organize suç örgütleri ve çetelere nefes aldırılmayacaktır" dedi.

2024 YILINDA SAMSUN'DA 103 KİLODAN FAZLA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında da bilgiler veren Vali Tavlı, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"2024 yılında ilimiz genelinde 48 kilo esrar, 474 bin 861 adet sentetik ecza, 2 kilo 152 gram metamfetamin, 19 kilo skunk, 8 kilo bonzai, 4 bin 205 adet ecstasy hap ve 1 kilo 191 gram kokain başta olmak üzere toplamda 103 kilodan fazla uyuşturucu, 479 bin 827 adet hap, 1 milyon 987 bin 246 kök kenevir ve skunk ele geçirilmiştir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen 2 bin 44 operasyonda 2 bin 333 şahıs gözaltına alınmış, 852 şahıs tutuklanmış ve 438 şahsa adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. İlimizin her noktasında, NARVAS verileri doğrultusunda; öngörülmeyen alanlarda ve zamanlarda yapılan şok uygulamalar ve denetimler bu mücadeledeki etkinliğimizi her geçen gün daha da artırmaktadır. Güvenlik kuvvetlerimiz gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerinin her an enselerinde ve onlara göz açtırmıyorlar."

Düzensiz göçle mücadele, trafik ve siber suçlarla mücadele kapsamında da önemli başarıların olduğunu ifade eden Vali Tavlı, "Bir diğer başlığımız da artık küresel bir sorun haline gelen göç. 2024 yılında göçmen kaçakçılığına yönelik 137 operasyonda 57 göçmen organizatörü ve 281 düzensiz göçmen yakalanmış, 21 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş, 10 şahıs tutuklanmış, 18 şahsa adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılarıyla mücadelemiz devam etmektedir. Samsun'da 2024 yılında trafik uygulamalarında ise kurallara uymayan 519 bin araç ve motosiklet sürücüsüne işlem yapılmış, 27 bin 597 araç ve motosiklet trafikten menedilmiş, plakasız tescilsiz trafiğe çıktığı tespit edilen bin 264 motosiklet MKE'ye teslim edilmiştir. Güvenli ve akıcı bir trafik için özellikle alkollü araç kullanan, hız sınırına ve kurallara uymayan sürücülere yönelik trafik denetimlerimizi daha da artıracağız. Siber suçlarla mücadele kapsamında 2024 yılında 7 bin 337 sosyal medya hesabı incelenmiş olup, bunlardan 2 bin 253'ünün terörle iltisaklı olduğu tespit edilmiş, 355 şahıs ve hesaba işlem yapılmıştır. Bu alanda da siber güvenlik ekiplerimizle amansız bir mücadele verilmektedir. Ayrıca yüzde yüze yakın artışla 6 milyon 816 bin 15 Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama (KİHBİ) sorgulaması yapılmıştır" dedi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nın 2024 yılında yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi veren Vali Tavlı, "Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerimiz tarafından 2024 yılında sahil güvenlik botları ile 5 bin 500 saat denizde, kara araçları ile 6 bin 661 saat karada, sahil güvenlik helikopteri ile 423 saat 30 dakika havada görev icra edilmiş, 256 tekneye yasal işlem gerçekleştirilmiştir. ÖTV'siz akaryakıtın usulsüz kullanımına yönelik denetimlerde 13 usulsüzlük olayı tespit edilmiş, 46 bin 110 litre akaryakıt ele geçirilmiştir. Ayrıca 8 bin 934 Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama (KİHBİ) sorgulaması yapılmış, 5 şahıs yakalanmıştır. Asayiş, terör, narkotik, organize, siber ve göçmen kaçakçılığı suçları başta olmak üzere tüm suçlara karşı mücadelemiz; küçük-büyük, önemli-önemsiz ayrımı yapmaksızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla devam edecek, suçlular tek tek yakalanıp adalete teslim edilecektir. Her şey Samsun'un huzuru için" diye konuştu.

SAMSUN'DA 6 BİN 277 PERSONEL İLE YILBAŞI TEDBİRLERİ ALINDI

Samsun'da yılbaşı tedbirleri kapsamında 6 bin 277 personelin görev alacağını ifade eden Vali Tavlı, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce il geneli polis sorumluluk bölgesinde 31 Aralık 2024 günü ve gecesi 460 ekip, 136 noktada yaya devriye, 4 hava aracı, 2 deniz aracı, 6 dedektör köpek, il ve ilçe girişlerinde oluşturulan 102 uygulama noktası olmak üzere toplam 4 bin 814 personel ile gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Ayrıca, Atakum ilçemize ilave 20 yaya devriye, 4 ekip, her biri 10'ar kişilik 3 toplu kuvvet ekibi, İlkadım ilçemize ilave 4 ekip, her biri 10'ar kişilik 3 toplu kuvvet ekibi görevlendirilmiştir. Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerimize ilave ekip ve toplu kuvvet ekibi; Körfez, Çobanlı İskelesi, Otogar, Tütün İskelesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda da Çevik Kuvvet'e bağlı 10'ar kişilik 6 tim görevlendirilmiştir. KOM, TEM, Narkotik, Asayiş Şube Müdürlüklerimizin tamamı da ekipleriyle alanda ve sahada olacaktır. İl Jandarma Komutanlığımızca; il geneli Jandarma sorumluluk bölgesinde 363 tim, bin 372 personel, 253 devriye müdahale aracı, 1 drone, 3 motosiklet, 11 sivil araç ve 4 köpek unsuru görevlendirilmiştir. Bununla birlikte Kavak (Çakallı), Terme (Miliç), İlkadım (Kadamut) ilçelerinde Jandarma Asayiş Komando, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Ekipleri ve Bomba, Mayın, Narkotik Köpek unsurlarının katılımı ile Takviyeli Yol Kontrol ve Araması faaliyeti icra edilecektir" dedi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nde de alınan tedbirler hakkında bilgi veren Vali Tavlı, "Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığımız; yılbaşı gecesi toplam 91 personel ve 2 sahil güvenlik botu ile denizde, 1 sahil güvenlik helikopteri ile havada, 1 dalış timi, 1 mobil radarı ve 3 kara aracı ile sahil şeridinde görev icra edecektir. Acil durumlara müdahale etmek maksadıyla da 67 personel hazır bulundurulmaktadır. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüz yılbaşı gecesi 7'si çağrı karşılama, 35'i de çağrı yönlendirme olmak üzere toplam 42 personeliyle hizmet verecektir. Vatandaşlarımızdan da ilimizde huzur ve güven ortamını bozacak davranış ve olayları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini önemle istirham ediyoruz. 2025 yılının şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesi temennisiyle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyoruz. 2025 yılında da şehrimiz için çok daha güzel çalışmalara imza atacağımıza, her alanda potansiyeli yüksek ve gelişmeye açık bir il olan Samsun'umuzu hep birlikte daha iyiye ulaştıracağımıza yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/ Samsun