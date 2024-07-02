Samsun Yakakent'te çıkan yangın kontrol altına alındı

Samsun'un Yakakent ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Çepni Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yürütülen çalışma sonucu ekipler, mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangını kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu da yangın bölgesinde incelemede bulundu.
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